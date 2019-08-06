Love story. 96-летний мужчина женился на своей 93-летней возлюбленной

В Гане 96-летний мужчина женился на своей 93-летней любовнице, сообщает Starrfm.com.gh.
Жители Аккры, столицы страны, Джеймс К.Андорфул и Маргарет Мануэль решили оформить отношения после более чем 50 лет совместного проживания. За это время пара вырастила девятерых детей, рожденных во внебрачной связи.
Пожилые прихожане ганской Церкви Пятидесятницы обручились в белых нарядах. Пастор во время церемонии посетовал на частые разводы из-за недопонимания между супругами. «Если пара может прожить под одной крышей в течение 50 лет, это означает, что люди поняли друг друга», – сказал он.