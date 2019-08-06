Love story. 96-летний мужчина женился на своей 93-летней возлюбленной

В Гане 96-летний мужчина женился на своей 93-летней любовнице, сообщает Starrfm.com.gh.

Жители Аккры, столицы страны, Джеймс К.Андорфул и Маргарет Мануэль решили оформить отношения после более чем 50 лет совместного проживания. За это время пара вырастила девятерых детей, рожденных во внебрачной связи.

Фото ghanaweb.com. Молодожены из Ганы

Пожилые прихожане ганской Церкви Пятидесятницы обручились в белых нарядах. Пастор во время церемонии посетовал на частые разводы из-за недопонимания между супругами. «Если пара может прожить под одной крышей в течение 50 лет, это означает, что люди поняли друг друга», – сказал он.