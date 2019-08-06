Это важно! Временные техпаспорта водителям нужно обменять до 1 октября 2019 года

Всем владельцам автотранспортных средств, получившим временные техпаспорта — свидетельства о регистрации транспортного средства, в обязательном порядке необходимо их заменить до 1 октября 2019 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор государственного учреждения «Унаа» Алымжан Козубаев. Напомним, с 26 июля в Кыргызстане Государственная регистрационная служба начала выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца.

Выдаваемые с 10 июня временные техпаспорта подлежат обязательной замене. При замене оплачивается лишь стоимость нового бланка в размере 192 сома.

Новый образец свидетельства представлен с улучшенным дизайном и отличается повышенной степенью защиты. Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

По словам Алымжана Козубаева, временными техпаспортами нельзя воспользоваться в других странах. Они выдавались только для использования на территории КР.