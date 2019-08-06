14:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Это важно! Временные техпаспорта водителям нужно обменять до 1 октября 2019 года

Всем владельцам автотранспортных средств, получившим временные техпаспорта — свидетельства о регистрации транспортного средства, в обязательном порядке необходимо их заменить до 1 октября 2019 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор государственного учреждения «Унаа» Алымжан Козубаев. Напомним, с 26 июля в Кыргызстане Государственная регистрационная служба начала выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца.

Выдаваемые с 10 июня временные техпаспорта подлежат обязательной замене. При замене оплачивается лишь стоимость нового бланка в размере 192 сома.

Новый образец свидетельства представлен с улучшенным дизайном и отличается повышенной степенью защиты. Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

По словам Алымжана Козубаева, временными техпаспортами нельзя воспользоваться в других странах. Они выдавались только для использования на территории КР.
Ссылка:
просмотров: 692
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начали выдачу техпаспортов нового образца
Новые техпаспорта на машины начнут выдавать в августе
Госрегистрационная служба показала, как будут выглядеть новые техпаспорта
ГРС определила, кто изготовит новые техпаспорта. Они будут дешевле
Срок внедрения электронных паспортов автомобилей вновь перенесли
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в&nbsp;Кыргызстане Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в Кыргызстане
Бизнес
2&nbsp;новых магазина O!Store открыты в&nbsp;Чуйской области 2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке