Подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле не могут найти больше месяца

Сергея Смирнова, застрелившего двух человек в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области, ищут уже больше месяца. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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В управлении напомнили, что подозреваемого объявили в государственный розыск. К поискам подключились и пограничники. На всех погранзаставах имеются ориентировки на Сергея Смирнова.

В УВД отметили, что мужчину пока не объявляли в международный розыск. В милиции нет информации о том, что он мог перейти границу.

Напомним, что 4 июля в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.