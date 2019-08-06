21:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле не могут найти больше месяца

Сергея Смирнова, застрелившего двух человек в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области, ищут уже больше месяца. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Читайте по теме
На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял женщину в заложники
В управлении напомнили, что подозреваемого объявили в государственный розыск. К поискам подключились и пограничники. На всех погранзаставах имеются ориентировки на Сергея Смирнова.

В УВД отметили, что мужчину пока не объявляли в международный розыск. В милиции нет информации о том, что он мог перейти границу.

Напомним, что 4 июля в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.
Ссылка:
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
ЛГБТ-активистку в Санкт-Петербурге убил не уроженец Кыргызстана
Убийство прокурора Баткена. Прямых улик против подсудимого нет
Задержан подозреваемый в убийстве возле скотного рынка в Бишкеке
Смертью закончилась ссора двух мужчин в селе Нижняя Ала-Арча
Два убийства раскрыли в Бишкеке
По подозрению в убийстве в России ЛГБТ-активистки задержан уроженец Кыргызстана
Оружие, из которого был застрелен прокурор Баткена, не установлено
ЧП на Иссык-Куле. К поискам Сергея Смирнова привлекли пограничников
В городе Ош мужчина убил своего дядю, закопал его тело и скрылся в России
В Кара-Суу за убийство тещи мужчину осудили на 12,5 года тюрьмы
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в&nbsp;Кыргызстане Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в Кыргызстане
Бизнес
2&nbsp;новых магазина O!Store открыты в&nbsp;Чуйской области 2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке