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Общество

На Иссык-Куле пенсионера казахстанского МВД вынудили дать взятку

В Балыкчи инспекторы УОБДД вынудили пенсионера МВД Республики Казахстан дать им взятку. Об этом казахстанец Адалат Джафаров сам написал в обращении к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

В письме указывается, что Адалат Джафаров со своими детьми несколько дней отдыхал на Иссык-Куле. Казахстанец приехал на своем личном авто, но по возвращении домой он попал в неприятную ситуацию.

«Когда я проезжал экологический пост за Балыкчи, меня остановил инспектор ГАИ. Он начал проверять документы, потом страховку, аптечку, огнетушитель, посмотрел, горят ли у меня все лампочки. Не обнаружив никаких нарушений, сказал, чтобы я подошел к патрульной автомашине Daewoo с госномером MVD508M. В авто сидели два офицера милиции — лейтенант и капитан. Лейтенант предположил, что я выпил, и просил дунуть в кулек. Он специально создал условия, чтобы я предложил взятку. Далее инспектор дал команду второму сотруднику ГАИ отвезти меня в Балыкчи на освидетельствование. Я сел в другую патрульную машину с госномером 01 552 MD и сказал, что они нарушают закон, что являюсь пенсионером МВД РК, знаю свои права. Позже мы остановились возле частного дома. Сотрудник ГАИ мне сказал, что освидетельствования придется ждать долго, поскольку это был выходной день, и я могу дать имеющуюся сумму, чтобы быстрее уехать. Я не хотел давать денег, но понял, что они могут специально тянуть время. В итоге отдал 1 тысячу 220 сомов и 10 тысяч тенге», — указывается в жалобе к главе государства.

В ГУОБДД МВД КР 24.kg сообщили, что по данному факту будет проведено служебное расследование. В случае, если слова Адалата Джафарова подтвердятся, виновных накажут.
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