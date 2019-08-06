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Общество

Жителям новостроек Бишкека расскажут, почему надо делать прививки

О необходимости иммунизации расскажут жителям семи новостроек Бишкека. ОО «Центр защиты детей» при поддержке ЮНИСЕФ запускает проект по повышению информированности населения. Об этом сообщили в организации.

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В общественном объединении отметили, что некоторые родители отказываются делать детям прививки из-за сомнений и недоверия к вакцинации.

«Увеличение числа таких родителей связано с неполными знаниями об иммунизации, мифами и слухами о прививках, религиозными убеждениями и отсутствием доверия к безопасности вакцин и системы здравоохранения», — подчеркнули в центре.

Центр защиты детей планирует работать с этой группой населения, рассказывать о вакцинации и привлекать к диалогу. 

Проект пройдет в жилмассивах «Келечек», «Дордой-1», «Мурас-Ордо», «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Адилет» и «Алтын-Казык».
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