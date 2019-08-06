В Бишкеке ввели ограничения на движение грузовиков в дневное время. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ограничение будет действовать до 1 сентября 2019 года с 9.00 до 20.00 при достижении температуры воздуха +28 градусов и выше.

«Временно запрещается движение большегрузных и крупногабаритных автомобилей с максимальной общей массой 25 тонн, с нагрузкой на одну ось 7 тонн. Запрет не распространяется на транспорт, перевозящий людей, гуманитарную помощь, крупногабаритный и специальный груз, на основании соответствующих разрешений», — отметили в мэрии.

Бишкекасфальтсервис совместно с ГУОБДД устанавливает дополнительные дорожные знаки по городу.

В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства и просят беречь дорожную инфраструктуру.