В Казахстане застрял автобус, ехавший в Москву. Пассажиры требуют компенсации

В Туркестанской области Казахстана сломался и простоял около двух суток автобус, следовавший из Бишкека в Москву. Об этом 24.kg сообщила пассажирка Кенжекуль Конурбаева.

По ее словам, автобус, принадлежащий частной фирме, выехал из Бишкека 2 августа. В ночь на 3 августа машина, где находилось 60 пассажиров, сломалась.

«Сначала нам сказали, что другой автобус уже в пути и скоро будет, но он приехал за нами только 4 августа. Шестьдесят пассажиров все это время находились на улице. Когда мы спросили, почему еще не заменили автобус, водители либо отмалчивались, либо грубили пассажирам. Нам пришлось спать на улице и в салоне авто. Мы требуем компенсации за моральный ущерб и хотим, чтобы фирму перевозчика наказали за неисправное авто. Нам обещали комфортные условия проезда, взяли с нас деньги, а в итоге ничего из обещанного мы не получили», — сказала Кенжекуль Конурбаева.