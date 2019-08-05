19:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Казахстане застрял автобус, ехавший в Москву. Пассажиры требуют компенсации

В Туркестанской области Казахстана сломался и простоял около двух суток автобус, следовавший из Бишкека в Москву. Об этом 24.kg сообщила пассажирка Кенжекуль Конурбаева.

По ее словам, автобус, принадлежащий частной фирме, выехал из Бишкека 2 августа. В ночь на 3 августа машина, где находилось 60 пассажиров, сломалась.

«Сначала нам сказали, что другой автобус уже в пути и скоро будет, но он приехал за нами только 4 августа. Шестьдесят пассажиров все это время находились на улице. Когда мы спросили, почему еще не заменили автобус, водители либо отмалчивались, либо грубили пассажирам. Нам пришлось спать на улице и в салоне авто. Мы требуем компенсации за моральный ущерб и хотим, чтобы фирму перевозчика наказали за неисправное авто. Нам обещали комфортные условия проезда, взяли с нас деньги, а в итоге ничего из обещанного мы не получили», — сказала Кенжекуль Конурбаева.
Ссылка:
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
Серый импорт. В таможне Кыргызстана считают, что проблемы в Казахстане
В Погранслужбе объяснили, почему образовались очереди из грузовиков
Премьер-министр Казахстана посетит с официальным визитом Кыргызстан
Казахстан ограничит движение автомобилей с кыргызскими номерами
Взрыв на военной базе в Казахстане. Жителей Арыси эвакуируют
Видео митингов в Нур-Султане опубликовало МВД Казахстана
Митинги в Казахстане связали с запрещенной организацией Мухтара Аблязова
Орущая толпа и гул машин. Как прошла ночь в Алматы
В ДТП на трассе Алматы — Бишкек погибли девять человек
Граждане Кыргызстана вброд через реку Чу пытались пробраться в страну
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Бизнес
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom