Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»:

— Алтынбек Торутаев назначен председателем Государственной таможенной службы; Подробнее

— Алмаз Онолбеков освобожден от занимаемой должности главы таможенной службы;

— утверждена Cтратегия кибербезопасности на 2019-2023 годы; Подробнее

— уверждена методика планирования деятельности министерств и ведомств.

Пресс-служба президента:

— внесены изменения в указ о присвоении классных чинов;

— подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов КР. Подробнее

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