Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»:
— Алтынбек Торутаев назначен председателем Государственной таможенной службы; Подробнее
— Алмаз Онолбеков освобожден от занимаемой должности главы таможенной службы;
— утверждена Cтратегия кибербезопасности на 2019-2023 годы; Подробнее
— уверждена методика планирования деятельности министерств и ведомств.
Пресс-служба президента:
— внесены изменения в указ о присвоении классных чинов;
— подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов КР. Подробнее
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