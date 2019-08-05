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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»:

— Алтынбек Торутаев назначен председателем Государственной таможенной службы; Подробнее
— Алмаз Онолбеков освобожден от занимаемой должности главы таможенной службы;
— утверждена Cтратегия кибербезопасности на 2019-2023 годы; Подробнее
— уверждена методика планирования деятельности министерств и ведомств.

Пресс-служба президента:

— внесены изменения в указ о присвоении классных чинов;
— подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов КР. Подробнее 

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