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Общество

В Кыргызстане будут повышать доверие населения к милиции

В Чуйской области с 7 августа заработают передвижные пункты милиции с непосредственными руководителями органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в пунктах жители могут задать вопросы и получить юридическую консультацию, оценить работу участковых.

Цель — повышение доверия населения к сотрудникам милиции.

Экипажи передвижных пунктов милиции будут работать с 7 августа в селе Орок с 10.00 до 12.00 и в селе Жаны-Жер с 14.00 до 16.00.

Такие пункты в дальнейшем будут работать с населением всей Чуйской области.
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