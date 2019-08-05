По факту ДТП в Казахстане, где погибли кыргызстанцы, возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Кармакшинском районе Кызылординской области Казахстана, в котором погибли пятеро кыргызстанцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, тела пяти погибших в сопровождении родственников и близких доставлены в Кыргызстан.

Три гражданина КР, пострадавшие в ДТП, находятся под наблюдением врачей Кармакшинской районной больницы Кызылординской области. Возможно, их переведут в Кызылординскую областную больницу Казахстана.