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Общество

По факту ДТП в Казахстане, где погибли кыргызстанцы, возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Кармакшинском районе Кызылординской области Казахстана, в котором погибли пятеро кыргызстанцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, тела пяти погибших в сопровождении родственников и близких доставлены в Кыргызстан.

Три гражданина КР, пострадавшие в ДТП, находятся под наблюдением врачей Кармакшинской районной больницы Кызылординской области. Возможно, их переведут в Кызылординскую областную больницу Казахстана.
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