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Общество

Сразу две тройни родились в Чуйской области

В Чуйской области 29 июля в двух семьях родились тройняшки. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в Чуйской области.

По ее данным, состояние 26-летней Ырыс Шаршеевой и малышей хорошее. Сегодня их выписали из родильного дома. Тройняшки появились и у 40-летней Олеси Томиловой. Состояние матери и малышей также удовлетворительное.

Обеим семьям оказана материальная помощь от имени полномочного представителя правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева. Глава областной администрации также пообещал оказывать необходимую поддержку семье Томиловых и в дальнейшем, так как она нуждается в ней.

Теплые слова и денежную премию передала новоиспеченным счастливым мамам заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Светлана Волкова.

Отметим, что 25 февраля 2019 года появились на свет четверняшки.
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