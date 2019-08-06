В Бишкеке 6 августа безоблачно. Воздух прогреется до +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 137, Л.Толстого, 22;

9.00-18.00 — проспект Чуй, улица Ауэзова, жилмассивы «Учкун», «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, 6-9-я улицы);

9.30-18.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Минина, переулок Кубанский, жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-6-я улицы), «Ак-Босого» (улицы Чуй 29-32, Чуй 54-61, профессора Зимы, Тоголока Молдо, Кулиева, Саадаева);

9.30-19.00 — отрезки улиц Матросова, Бектенова, Карасаева, Горького, переулок Тунгусский.

До 9 августа — микрорайон «Аламедин-1», городок Энергетиков и городок Строителей, жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1;

до 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

Международный день «Врачи мира за мир»

Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японской Хиросимы 6 августа 1945-го.

Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945-го, когда на мирный город сбросили атомную бомбу.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно — ошибка не повторится».

Появился первый интернет-сервер 6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании Всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Бернерс-Ли получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. К ноябрю 1992-го в мире было 26 серверов, к концу 1993 года эта цифра перевалила за 200.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Умерла Батыш Салиева

Батыш Салиева родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района (Иссык-Кульская область).

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

У кого намечается той

Жаныбек Керималиев