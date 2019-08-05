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Общество

Режиссер из Кыргызстана включен в жюри фестиваля «Киношок»

Фото из интернета

Режиссер из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев включен в жюри XXVIII Открытого фестиваля кино стран СНГ и национальных кинематографий «Киношок». Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Фестиваль «Киношок» состоится с 1 по 8 сентября в Анапе (Россия). В рамках него проходят пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов.

Полнометражный, куда включен Таалайбек Кулмендеев, короткометражный, документальный конкурсы оцениваются профессиональным жюри. Конкурс детских фильмов оценивает детское жюри, в телевизионном победитель определяется зрительским голосованием.

Отметим, что в 2018 году четыре фильма из КР выиграли шесть призов на фестивале «Киношок».
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