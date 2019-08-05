Режиссер из Кыргызстана включен в жюри фестиваля «Киношок»

Режиссер из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев включен в жюри XXVIII Открытого фестиваля кино стран СНГ и национальных кинематографий «Киношок». Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Фестиваль «Киношок» состоится с 1 по 8 сентября в Анапе (Россия). В рамках него проходят пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов.

Полнометражный, куда включен Таалайбек Кулмендеев, короткометражный, документальный конкурсы оцениваются профессиональным жюри. Конкурс детских фильмов оценивает детское жюри, в телевизионном победитель определяется зрительским голосованием.

Отметим, что в 2018 году четыре фильма из КР выиграли шесть призов на фестивале «Киношок».