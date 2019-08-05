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Общество

Ой! Слон оголил грудь модели Playboy и попал на видео

В сафари-парке американского города Мертл-Бич, штат Южная Каролина, слониха попыталась хоботом снять бикини модели Playboy и оголила ее грудь. Видео, снятое очевидцем, опубликовал The Sun.

Инцидент произошел, когда Франсия Джеймс (Francia James) позировала в купальнике рядом со слонихой. На кадрах видно, как модель подходит к животному и гладит его, разговаривая на камеру. В этот момент 34-летняя самка хоботом снимает бюстгальтер женщины.

Джеймс отреагировала на безобидное нападение с юмором: она прикрыла руками грудь и со смехом отбежала в сторону.

Видеозапись возмутила пользователей Сети. Многие обвинили модель в небрежном отношении к животным. «Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела», — писали одни. Другие же утверждали, что сцена была подстроена и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.
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