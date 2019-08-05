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Общество

Нужны честные и порядочные. Объявлен второй конкурс в Патрульную службу милиции

Объявлен второй конкурс на замещение вакантных должностей в Управлении патрульной службы милиции (УПСМ) по ГУВД Бишкека. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения.

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По его данным, документы на участие в конкурсе принимаются до 24 августа 2019 года. В конкурсе могут участвовать мужчины и женщины, граждане Кыргызстана. Кандидаты из числа гражданской молодежи на рядовые должности должны быть не моложе 19 лет и не старше 30 лет, на офицерские должности — не моложе 21 года и не старше 35 лет.

К лицам из числа действующих сотрудников МВД возрастные требования применяются в соответствии с действующим законодательством.

При этом кандидаты не должны иметь судимости. У них должно быть водительское удостоверение категории «В», а у мужчин военный билет.

Те, кто подает заявки на офицерские должности, должны иметь высшее образование, на рядовые — образование не ниже среднего. Те, кто хочет работать начальником управления, должны иметь опыт работы в правоохранительных органах на руководящих должностях не менее трех лет.

В Патрульную милицию принимаются мужчины ростом не ниже 170 сантиметров, женщины — не ниже 165 сантиметров.

«Кандидаты, принимавшие участие в первом конкурсе и не прошедшие отбор, могут участвовать во втором конкурсе на общих основаниях», — говорится в сообщении.
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