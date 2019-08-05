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Общество

Цифра дня. 15,2 миллиарда сомов страховых взносов собрано за полгода

За шесть месяцев 2019 года собрано 15 миллиардов 240,8 миллиона сомов страховых взносов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По ее данным, установленный план выполнен на 95,3 процента. В бюджет не поступило 750,2 миллиона сомов. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление страховых взносов увеличилось на 199,7 миллиона сомов.

«Прогнозные показатели по страховым взносам не выполнили управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкеку и Чуйской области, налоговые органы по Иссык-Кульскому, Панфиловскому, Жайылскому, Чон-Алайскому, Базар-Коргонскому, Ак-Суйскому, Бакай-Атинскому, Чаткальскому, Ат-Башинскому, Московскому, Исык-Атинскому, Тюпскому, Сузакскому, Кара-Бууринскому, Манасскому, Кара-Кулжинскому, Кара-Суйскому, Лейлекскому, Ак-Талинскому районам и по городам Токмаку, Майлуу-Суу, Нарыну, Балыкчи», — подчеркнули в ГНС.
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