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Общество

В новом парке Бишкека установку освещения завершили с опережением

В Бишкеке структурные подразделения муниципалитета продолжают активную работу по строительству нового парка, расположенного на улице Масалиева, между проспектом Ч.Айтматова и улицей Токтоналиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

МП «Бишкексвет» установило 245 современных светодиодных светильников. Работы завершены с опережением графика на 15 дней. Впервые в новом парке установлен автоматизированный таймер, который будет следить за работой освещения согласно графику, что поможет избежать аварий.

Напомним, территория нового парка составляет 10 гектаров.
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