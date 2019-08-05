В новом парке Бишкека установку освещения завершили с опережением

В Бишкеке структурные подразделения муниципалитета продолжают активную работу по строительству нового парка, расположенного на улице Масалиева, между проспектом Ч.Айтматова и улицей Токтоналиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

МП «Бишкексвет» установило 245 современных светодиодных светильников. Работы завершены с опережением графика на 15 дней. Впервые в новом парке установлен автоматизированный таймер, который будет следить за работой освещения согласно графику, что поможет избежать аварий.

Напомним, территория нового парка составляет 10 гектаров.