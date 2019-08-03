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Общество

Артисты и комики. В Кой-Таше сегодня обещают концерт

В резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева сегодня состоится концерт. Об этом 24.kg сообщили в народном штабе против беззакония. 

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Для участия пригласили артистов и комиков. Однако звезды отечественной эстрады попросили не афишировать их имена  опасаются давления. 

Отметим, в Кой-Таше каждую субботу проходят творческие вечера. По окончании выступлений объявляются танцы. Вальсирует и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. 

Он каждый вечер выходит к сторонникам, фотографируется с ними, обнимает женщин и детей. Громких заявлений после своей поездки в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным Алмазбек Атамбаев больше не делал. 
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