Артисты и комики. В Кой-Таше сегодня обещают концерт

В резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева сегодня состоится концерт. Об этом 24.kg сообщили в народном штабе против беззакония.
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Отметим, в Кой-Таше каждую субботу проходят творческие вечера. По окончании выступлений объявляются танцы. Вальсирует и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Он каждый вечер выходит к сторонникам, фотографируется с ними, обнимает женщин и детей. Громких заявлений после своей поездки в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным Алмазбек Атамбаев больше не делал.