Зонтик на переходе. Как активисты заботятся о комфорте бишкекчан

Команда активисток Peshcom провела социальный эксперимент в Бишкеке. Девушки поставили зонтик на переходе и зафиксировали, сколько людей им воспользовалось.

«Мелочь, но удобно — ожидание на переходе под палящим солнцем в сорокаградусную жару заставляет искать людей малейшее прикрытие от лучей. Горожанам эксперимент понравился», — сообщили активисты.

Отметим, инициатива Peshcom направлена на улучшение условий в городе для пешеходов.

«Хороший город должен быть ориентирован на пешеходов. А пешеходные пути должны быть удобны и безопасны для всех. Делая улицы для пешеходов, мы делаем улицы для всех. У пешеходных переходов ожидание зеленого сигнала светофора становится тяжелее при такой высокой температуре. Что можно сделать, чтобы помочь людям? Мы провели эксперимент и предложили решение», — подчеркнули организаторы инициативы.