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Общество

Некоторые районы Бишкека пять дней останутся без газа

Некоторые районы Бишкека и Чуйской области несколько дней останутся без газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

  • 5-9 августа — жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1;
  • 5-6 августа — село Люксембург (улица Центральная);
  • 7 августа — село Сокулук (улица Торговая).

Напомним, без голубого топлива с 5 по 9 августа останутся жители микрорайона «Аламедин-1», городков Энергетиков и Строителей.
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