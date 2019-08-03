Некоторые районы Бишкека пять дней останутся без газа

Некоторые районы Бишкека и Чуйской области несколько дней останутся без газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

5-9 августа — жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1;

5-6 августа — село Люксембург (улица Центральная);

7 августа — село Сокулук (улица Торговая).

Напомним, без голубого топлива с 5 по 9 августа останутся жители микрорайона «Аламедин-1», городков Энергетиков и Строителей.