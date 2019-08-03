На бульваре Эркиндик появится еще одна детская площадка

На детской площадке на бульваре Эркиндик в районе пересечения с улицей Боконбаева пропали качели. Об этом сообщил читатель.

Заместитель акима района Мавлян Аскарбеков пояснил 24.kg, что на этом участке поставят новую детскую площадку.

По его словам, акимиат привлекает к обустройству детских площадок на бульваре Эркиндик представителей бизнеса.

«За последний год бульвар Эркиндик преобразился. Раньше там были непонятные батуты, но сейчас полностью его обновляем, благоустраиваем. Бульвар Эркиндик – визитная карточка и гордость Бишкека, где с самого раннего утра и до поздней ночи гуляют горожане и гости столицы», — сказал он.

Мавлян Аскарбеков отметил, что пока не может назвать точные сроки установки новой площадки.