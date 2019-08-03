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Общество

На бульваре Эркиндик появится еще одна детская площадка

На детской площадке на бульваре Эркиндик в районе пересечения с улицей Боконбаева пропали качели. Об этом сообщил читатель.

Заместитель акима района Мавлян Аскарбеков пояснил 24.kg, что на этом участке поставят новую детскую площадку. 

По его словам, акимиат привлекает к обустройству детских площадок на бульваре Эркиндик представителей бизнеса.

«За последний год бульвар Эркиндик преобразился. Раньше там были непонятные батуты, но сейчас полностью его обновляем, благоустраиваем. Бульвар Эркиндик – визитная карточка и гордость Бишкека, где с самого раннего утра и до поздней ночи гуляют горожане и гости столицы»,  сказал он.

Мавлян Аскарбеков отметил, что пока не может назвать точные сроки установки новой площадки.
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