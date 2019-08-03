В Кыргызстане в 2018 году «замуж украли» 3 тысячи 942 девушек. Об этом 24.kg сообщил экс-омбудсмен Турсунбек Акун со ссылкой на данные правоохранительных органов и института акыйкатчи.

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По его словам, 2 тысячи 200 браков, заключенных по принуждению, распались.

«После убийства Бурулай специалисты отмечают сокращение случаев кражи невест. В частности, за первое полугодие зафиксировано только 118 инцидентов», — сказал Турсунбек Акун.

В МВД добавили, что из озвученных экс-главным правозащитником страны показателей 94 случая квалифицированы как похищение женщины с целью заключения брака, 12 — как принуждение к заключению брака. По каким статьям преследуют еще 12 подозреваемых, не уточняется.

Напомним, 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. В суде подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал.