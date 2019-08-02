В Кыргызстане 28 майнинг-компаний отключены от электроснабжения. Об этом сообщает Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 16,4 миллиарда кубометров, что на 2,2 миллиарда кубов меньше, чем в прошлом году.

Читайте по теме Кабмин: Легализация майнинга должна быть не в ущерб реальному сектору

По прогнозу Кыргызгидромета, приток воды в Токтогульское водохранилище в период вегетации ожидается на уровне 86 процентов от среднемноголетней нормы. К 1 октября планируется накопить 17 миллиардов кубов воды.

Ранее правительство озвучило свою позицию относительно майнинг-компаний. Учитывая наступление периода маловодья, стоит задача — обеспечить максимально эффективное использование потенциала нашей энергосистемы. В кабмине считают, что 20 мегаватт мощности, которые запрашиваются майнинг-центрами, целесообразнее направлять на производственные объекты реального сектора экономики, где будут созданы сотни рабочих мест, выплачиваться налоги и отчисления.