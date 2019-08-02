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Общество

В Кыргызстане стартовал конкурс Kyrgyz Tourism Awards — 2019

В Кыргызстане стартовал конкурс Kyrgyz Tourism Awards — 2019. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма (МКИТ).

По ее данным, цели конкурса — развитие туризма, пропаганда достижений и передового опыта в сфере туризма, мотивация для улучшения качества предоставляемых услуг и другое.

В ведомстве считают, что мероприятие также поспособствует формированию положительного имиджа страны на мировой арене, популяризации туризма и повышению инвестиционной привлекательности КР.

Принять участие в конкурсе могут туристические компании, туроператоры, представители гостиничного бизнеса, санаторно-курортные учреждения, владельцы и руководители инновационных, интернет- и событийных проектов в области туризма, дипломатические представительства иностранных государств в КР, средства массовой информации, гиды, фотографы и другие. 

Премия состоит из 17 номинаций. В каждой будут определять победителя и призеров. Заявки принимаются до 10 сентября. Итоги озвучат 27 сентября — во Всемирный день туризма.

Скачать заявку можно на сайте департамента туризма МКИТ. 
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