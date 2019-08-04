Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки, мастер-классы

26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»

Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

5 августа. Презентация программы Study in Cyprus

Представитель Международного кипрского университета расскажет о программах обучения и возможностях получения двойного диплома других европейских вузов.

British Study Center Kyrgyzstan, 17.00.

6 августа. Встреча «Написание сценариев и киношкола AFI»

Гульжан Токтогул — сценарист фильма «Салам, Нью-Йорк» и сериала «Камень, ножницы, бумага» — поделится знаниями написания сценариев, расскажет об учебе в США и ответит на ваши вопросы. Регистрация по ссылке.

Central Asia Design Hub, 18.30.

6 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

6 августа. Мастер-класс по гончарному делу

Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

7 августа. Мастер-класс по плетению браслета из бусин

Все материалы предоставляются бесплатно, нужно лишь сделать заказ в кафе.

Кафе La Maison, 18.15.

7 августа. Встреча Евразийской творческой гильдии

Вы узнаете, как при минимальных затратах издать и презентовать свою книгу в Лондоне. Сможете задать вопросы, познакомиться с интересными людьми, рассказать о своих проектах, поделиться своим творчеством.

My Hotel, 18.00.

8 августа. Фотовыставка «Дикая природа Кыргызстана»

Вы откроете для себя мир с другой стороны, увидите невероятные работы, сделанные фотографами-анималистами Иваном Турковским и Татьяной Меньшиковой. Авторы расскажут, каких редких птиц можно увидеть в городе, поделятся секретами фотографии и ответят на вопросы.

Bilimkana Chinese School, 19.00.

8 августа. Фестиваль беременных «МАМА-fest»

Что нужно успеть сделать до рождения ребенка? Как вести себя во время родов? В чем нуждается уже появившийся на свет малыш? На все эти и многие другие вопросы вы получите ответы на мероприятии. Регистрация по ссылке.

ЦО «Ала-Тоо», 10.00-16.00.

8 августа. Кинопремьеры

«Однажды в... Голливуде» (драма, комедия). Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

«Добыча» (ужасы). Трудного подростка отправляют на перевоспитание на безлюдный заброшенный остров по популярной «программе выживания в экстремальных условиях». Но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один...

«Дора и Затерянный город» (приключения). Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки.

«Страшные истории для рассказа в темноте» (ужасы). Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

«Офелия» (мелодрама). Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?

9 августа. Открытие выставки «Ландшафты будущего» (Берлин)

Центральной темой работ Инны Артемовой является идея утопии, художественным воплощением которой стала ее новая серия картин «Ландшафты будущего». Графические работы этой серии будут представлены на одноименной выставке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева, 15.00.