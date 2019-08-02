Более 40 обращений в день. Посол КР в РФ объяснил, зачем нужна обратная связь

Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов объяснил, зачем нужна была обратная связь на сайте www.elchi.ru.

По его словам, раньше ему могли звонить напрямую только депутаты и члены правительства. Поэтому и возникла необходимость создать такой канал, чтобы и простые граждане могли сразу обратиться к главе дипмиссии. «Звонили с просьбами помочь, кто-то из родственников паспорт потерял, к примеру. Вот тогда я и задумался, а как другие-то люди? У них же нет возможности позвонить послу. Вот мы и установили прямую связь. Думаю, она будет эффективной. Второй блок — это права человека, когда попадают в полицию, выдворяют или в черном списке оказываются. А это трагедия. Но это беда наших граждан, которые не знают, как поступить. Приезжают в Россию с последними деньгами, а въехать не могут дальше терминала, потому как в черном списке», — пояснил посол.

В сутки поступает более 40 обращений. В основном наши граждане обращаются с проблемами консульского характера — свидетельство о рождении детей оформить или документы кто-то потерял. Аликбек Джекшенкулов

Он добавил, что из 1 миллиона 200 тысяч кыргызстанцев, работающих в РФ, 500 тысяч имеют гражданство России.