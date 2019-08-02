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Общество

Россия может снять ограничения для мигрантов на перевод денег

Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов сказал журналистам, что власти РФ готовы рассмотреть вопрос о снятии ограничений для трудовых мигрантов из КР на перевод денег.

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По его словам, Центральный банк Российской Федерации борется с незаконным отмыванием денег и в связи с этим принято решение заблокировать транзит денежных потоков, поступающих в страны Центральной Азии и Китай от их граждан, работающих в России. «В этот список попали Казахстан, Узбекистан и даже КНР. Сейчас в виде эксперимента попробовали разблокировать Китай по соглашениям в рамках интеграционной концепции «Один пояс — один путь». Мы тоже поднимали этот вопрос на достаточно высоком уровне и попросили снять ограничения и для наших мигрантов, Кыргызстан же тоже входит в Шелковый путь. Нам пообещали, что определенное решение примут. Но не сразу», — рассказал Аликбек Джекшенкулов.

Он добавил, что у каждого государства есть свои национальные интересы и из-за черного «нала» страдает российский рубль. «Сколько было статей о кыргызских банках насчет ландромата. Однако сейчас этот вопрос будет решаться», — подчеркнул глава дипмиссии.

В РФ трудятся 1 миллион 200 тысяч наших соотечественников.

Сегодня в Бишкеке прошло первое заседание Совета соотечественников за рубежом. Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал поддержку мигрантам и поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за создание относительно благоприятных условий для кыргызстанцев, работающих в РФ.
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