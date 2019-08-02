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Общество

МВД: 118 уголовных дел возбуждено в 2019 году по факту кражи невест

В течение первого полугодия 2019-го в Кыргызстане зарегистрировано 118 фактов кражи невест (ала качуу). Об этом журналистам сообщил глава службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков.

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«За шесть месяцев 2019 года было возбуждено 118 уголовных дел по фактам ала качуу, 94 из них – кражи невест с целью заключения брака, 12 – принуждение к браку. Большинство дел переданы в суд»,  рассказал Улан Рысбеков.

По данным МВД, большинство случаев кражи невест происходят в сельской местности.

Напомним, согласно поправкам, в новом Уголовном кодексе ужесточено наказание за кражу невест. Наказание предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме этого, предусмотрен штраф в 200 тысяч сомов для тех, кто принуждает несовершеннолетних девушек к вступлению в брак.
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