МВД: 118 уголовных дел возбуждено в 2019 году по факту кражи невест

В течение первого полугодия 2019-го в Кыргызстане зарегистрировано 118 фактов кражи невест (ала качуу). Об этом журналистам сообщил глава службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков.
«За шесть месяцев 2019 года было возбуждено 118 уголовных дел по фактам ала качуу, 94 из них – кражи невест с целью заключения брака, 12 – принуждение к браку. Большинство дел переданы в суд», — рассказал Улан Рысбеков.
По данным МВД, большинство случаев кражи невест происходят в сельской местности.
Напомним, согласно поправкам, в новом Уголовном кодексе ужесточено наказание за кражу невест. Наказание предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме этого, предусмотрен штраф в 200 тысяч сомов для тех, кто принуждает несовершеннолетних девушек к вступлению в брак.