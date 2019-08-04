Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку

«Я могу выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предам интересы своего народа, — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы жителей Панфиловского района Чуйской области. — События, происходящие в последнее время вокруг Алмазбека Атамбаева, в том числе вызов на допрос в качестве свидетеля, — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. И дело Атамбаева тоже должны решать в рамках законодательства».

Видимо, в рамках законодательства будут решать и вопрос с другим высокопоставленным чиновником. Ведь глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов вымогал взятку, и его взяли с поличным при получении $2 тысяч. Задержан и его помощник. По данным ГКНБ, чиновники требовали денег от иностранца за положительное решение вопроса о предоставлении участка из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства.

Фото из интернета. Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев

Еще одним неожиданным событием стало уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. По данным прокуратуры, в 2009 году несколько граждан получили в частную собственность участки земли в VIP-городке «Ала-Арча» площадью 650 квадратных метров каждый под строительство индивидуальных жилых домов. Выяснилось, что некоторые из них являлись лицами, аффилированными с Нариманом Тюлеевым, который в то время являлся главой столичной мэрии. Как он заявил 24.kg, все обвинения против него несерьезны и надуманны.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Ждать ли смены правительства?

Фото из интернета. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

В Кыргызстане вновь заговорили о смене правительства. Обычно скучное и скудное на политические события лето в этом году выдалось довольно насыщенным. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать член парламентской фракции «Кыргызстан» Канат Исаев. В коридорах власти озвучиваются и другие фамилии. Подробнее в материале «Отставка премьера. Эксперты о вероятности ухода Абылгазиева».

Патрульная милиция. Кому в нее не попасть

Завершился первый конкурс по отбору кандидатов в Патрульную милицию. Формирование новой структуры вызывает у общественности большой интерес, ведь ситуация на дорогах, несмотря на запуск проекта «Безопасный город», оставляет желать лучшего. Руководитель экспертной рабочей группы по реформе органов внутренних дел Тамерлан Ибраимов рассказал 24.kg об особенностях происходящего.

Заложники новых паспортов

Фото из интернета. Биометрические ID-карты

С введением биометрических ID-карт в Кыргызстане людям обещали максимум удобств. Однако на практике выходит, что человеку от новой системы больше проблем, чем пользы. И проблемы не могут решить третий год. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам».

Парки Бишкека. Стоит ли ждать изменений?

Планы у главы муниципального предприятия «Городские парки» Каличи Умуралиевой грандиозные: обеспечить безопасность отдыхающих, провести инвентаризацию земель и арендных договоров, создать при поддержке иностранных посольств «японский сад» и другое. Подробнее в материале «Конная милиция и японский сад. Какими могут стать парки Бишкека».

Так себе туризм

Если посмотреть на то, как власти заботятся о туризме, то можно уверенно сказать: он развивается не благодаря им, а вопреки всему — скандалам, бюрократии, отсутствию сервиса и международным судам. Подробнее о плачевной ситуации в отрасли в материале «Туризм в Кыргызстане. Вместо развития — бюрократия и скандалы».

Светлое будущее от чиновников и печальная реальность

Пока Министерство образования и науки Кыргызстана обещает нам построить школы будущего, провести везде интернет и внедрить электронные дневники с журналами, дети вынуждены заниматься на устаревшем оборудовании, а в старших классах вообще не проходят уроки информатики. Подробнее в материале Анастасии Бенгард «Школы будущего построят в Кыргызстане. А пока без компьютеров и доступа к Сети».

Состояние музея ИЗО критично для его будущего

Фото из интернета. Директор музея ИЗО Мира Джангарачева

Месяц назад Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева возглавила Мира Джангарачева. Ее предшественник ушел с поста со скандалом. Мира Джангарачева рассказала 24.kg, с какими сложностями столкнулась и как намерена добиться восстановления былой славы музея.

Что происходит с ценами в Кыргызстане

Министерство экономики предоставило информацию о розничных ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары на рынках Кыргызстана за последний месяц. Мы сравнили их с данными нашей продуктовой корзины, чтобы понять, как на самом деле меняются цены на еду. Что в итоге из этого вышло — в материале «Продуктовая корзина. Как расходятся цены в отчетах чиновников и магазинах».

Аргентинка, влюбленная в Кыргызстан

Фото из личного архива Памелы Каталан. Памела с мужем

Памела Каталан приехала из Аргентины в Кыргызстан с супругом два года назад. Жизнь в республике настолько им понравилась, что в ближайшее время они не собираются уезжать. Она преподает испанский язык. О своей жизни в Кыргызстане Памела рассказала в интервью 24.kg.

Мирлан Мурзаев откровенно о футболе

Мирлан Мурзаев — один из самых опытных, титулованных и популярных футболистов Кыргызстана. В июле он в составе «Дордоя» выиграл суперкубок страны, а скоро выступит в чемпионате Кипра. О важных моментах в карьере, голевом чутье, взаимоотношениях с болельщиками и ожиданиях от отбора на чемпионат мира 29-летний нападающий рассказал в интервью 24.kg.

Дети и деньги. Опасные ошибки

Основным примером финансовой грамотности для ребенка являются его родители. Сможет ли он управлять финансовыми средствами в будущем, если вы заложили неправильное отношение к деньгам у ребенка? Специалисты выделили девять основных ошибок, которые не стоит допускать в финансовом воспитании детей. Об этом в материале «Как вырастить миллионера? Девять ошибок в финансовом воспитании детей».

Питаться правильно и не навредить себе

Не секрет, что быстро сбросить пару килограммов можно благодаря биологически активным добавкам и усиленным тренировкам. Однако неправильно подобранное спортивное питание и нагрузки могут привести к плачевным последствиям. С начала года в Кыргызстане зафиксированы четыре случая инсульта от бесконтрольного приема добавок. Подробнее в материале «Спортивное питание. Как не заработать инсульт в 30 лет».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Евгения Коротовских. Каньон Сказка, южный берег Иссык-Куля

После небольшого отпускного перерыва наша рубрика вновь зовет читателей в путешествия по Кыргызстану. И, судя по жаре в Бишкеке, в городе мы сегодня задерживаться не будем точно. Нас ждет Иссык-Куль — «Мгновения жизни. Такой разный Иссык-Куль».

Где спасаться от жары

В выходные в столице вновь жарко. Значит, единственной возможностью хоть как-то спастись от зноя может быть поездка за пределы Бишкека. Если на Иссык-Куль выбраться не удается, то вполне можно скоротать время на различных базах отдыха рядом с городом. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Если не поехали на Иссык-Куль. Места для отдыха недалеко от Бишкека».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На улице Шопокова машины оставляют прямо на полосе движения, перекрывая проезд

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».