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Общество

ГИК: Квадратный метр жилья в Нарыне будет стоить не дороже 42 тысяч сомов

Государственная ипотечная компания дала разъяснения 24.kg о строительстве дома в Нарыне.

ГИК получила от Российско-Кыргызского фонда развития недоработанную проектную документацию. Проектно-сметная документация имелась, но с большим количеством ошибок. Потребовалась корректировка проекта. После исправления недоработок ОсОО «Колизей» документация передана на экспертизу.

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Говорить о стоимости одного квадратного метра жилья можно будет после сдачи объекта в эксплуатацию. По предварительным подсчетам, после завершения всех работ квадратный метр квартиры будет стоить 40-42 тысячи сомов.

Многоэтажный дом в Нарыне еще не достроен и не сдан в эксплуатацию. На стадии завершения первый этап строительства. Наружные сети и благоустройство будут выполнены подрядной организацией.

ГИК не согласна с формулировкой 24.kg, что кухня в квартире шириной 1,5 метра. На самом деле ширина кухни составляет 1,85 метра, общая площадь — 7,58 квадратных метра. Проект прошел экспертизу, претензии к планировочной и конструктивной частям отсутствуют.
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