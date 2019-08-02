ГИК: Квадратный метр жилья в Нарыне будет стоить не дороже 42 тысяч сомов

Государственная ипотечная компания дала разъяснения 24.kg о строительстве дома в Нарыне.

ГИК получила от Российско-Кыргызского фонда развития недоработанную проектную документацию. Проектно-сметная документация имелась, но с большим количеством ошибок. Потребовалась корректировка проекта. После исправления недоработок ОсОО «Колизей» документация передана на экспертизу.

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Говорить о стоимости одного квадратного метра жилья можно будет после сдачи объекта в эксплуатацию. По предварительным подсчетам, после завершения всех работ квадратный метр квартиры будет стоить 40-42 тысячи сомов.

Многоэтажный дом в Нарыне еще не достроен и не сдан в эксплуатацию. На стадии завершения первый этап строительства. Наружные сети и благоустройство будут выполнены подрядной организацией.