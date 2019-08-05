В Бишкеке 5 августа солнечно. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 137, Фатьянова, 1;

9.00-18.00 — улицы Ибраимова, 68, 70, Токтогула, 57, Шопокова, 99/1, 101/1, жилмассив «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Чон-Арык);

9.30-18.00 — улицы Юнусалиева, Ахунбаева, переулок Кубанский, жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-6-я улицы), «Ак-Тилек», «Кара-Жыгач», «Ынтымак» (отрезки улиц Чон-Арык, Азия), отрезок улицы Лумумбы;

9.30-19.00 — улица Кольбаева, переулок Каджисайский.

до 9 августа — микрорайон «Аламедин-1», городок Энергетиков и Строителей», жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1;

до 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

Международный день светофора

Фото из интернета. Памятник светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.



Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Фото из интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943 года Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945 года ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945-м и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014 году в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.

У кого намечается той

Жанарбек Кенжеев

Родился 5 августа 1985 года. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии, участник олимпиад.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; British Study Center Kyrgyzstan презентует программу обучения на Кипре.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.