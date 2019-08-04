В Бишкеке 4 августа солнечно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

До 30 августа не будет газа на улице Ладожской.

Памятные даты

День железнодорожника

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.

Кыргызская железная дорога празднует свое 95-летие. Около 5 тысяч сотрудников осуществляют непрерывную работу железной дороги. За первое полугодие 2019 года перевезено 166 тысяч пассажиров.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

День рождения шампанского

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая.

Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днем рождения этого напитка, а имя Периньон — маркой французского шампанского премиум-класса.

В Лондоне открыли первый в мире цирк

К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всем мире и многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

Цирк как вид зрелищного искусства имеет многовековую историю — еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании — с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления — появился только в конце XVIII века.



4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое театрализованное представление. В цирке «Астлей» преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Позже в программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима.

Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии.

У кого намечается той

Нурбек Абдиев

Родился 4 августа 1968 года. Начальник Службы криминальной милиции МВД КР.

Семетей Черикбаев

Родился 4 августа 1979 года. Глава государственной администрации — аким Нарынского района.

Куда сходить

Культура

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения» ;

и ; на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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