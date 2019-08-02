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Общество

На Курман айт кыргызстанцы отдохнут три дня

Понедельник, 12 августа, будет нерабочим днем. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития КР.

Религиозные праздники в Кыргызстане, согласно 113-й статье Трудового кодекса, являются нерабочими днями. Курман айт в этом году будет отмечаться в воскресенье, 11 августа. Такое решение приняло Духовное управление мусульман Кыргызстана. 

Законодательство страны оговаривает, что при совпадении выходного и нерабочего праздничных дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.  Таким образом, кыргызстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 10, 11 и 12 августа.
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