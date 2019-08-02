Суд над экс-мэрами. Обвиняемые вновь просят разделить уголовные дела

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

После того как процесс отложили, экс-мэр Кубанычбек Кулматов вновь обратился к суду с просьбой разделить уголовные дела.

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«Мы тут уже семь месяцев сидим и не сдвинулись с места. Суд не может обеспечить явку свидетелей. Может, поставите вопрос о разделении дел? Какое я имею отношение к «Дастану»? Примите уже решение, разделите дела, нельзя каждый день ездить», — сказал он.

Его поддержали и другие обвиняемые. Но судья просьбу не удовлетворил.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.