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Общество

В интересах горожан. Зачем премьер вмешался в решение вопроса о школе «Газпром»

Аппарат правительства прокомментировал информацию о том, что премьер-министр вмешивался в решение вопроса о школе «Газпром». В своем письме в мэрию Мухаммедкалый Абылгазиев выразил мнение, что недопустимо затягивать решение вопроса об открытии общеобразовательной школы, построенной в Бишкеке при поддержке компании «Газпром», сообщил 24.kg пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.

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По его словам, премьер-министр высказал мнение в рамках своих полномочий и в соответствии с законодательством.

«Эта школа на самом деле является уникальной для нашей столицы, в том числе и благодаря имеющейся современной инфраструктуре. Однако ее содержание для местного бюджета пока обременительно. В этих условиях глава правительства считает, что городские власти совместно с компанией «Газпром Кыргызстан» должны найти пути решения возникших вопросов исключительно в интересах горожан, чтобы подобный образовательный объект, отвечающий самым современным требованиям, не простаивал, а работал. Важно, что четверть из общего количества учеников будут обучаться в школе бесплатно, по квотам для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из социально уязвимых слоев населения. Это важный аспект», — отметил Адилет Султаналиев.

Пресс-секретарь добавил, что ввод в эксплуатацию школы полностью отвечает интересам горожан, а также соответствует уровню эффективного сотрудничества с компанией «Газпром», в том числе и в области социального партнерства.

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Напомним, в распоряжении 24.kg оказались два письма за подписью премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, где он, ссылаясь на главу государства Сооронбая Жээнбекова, призывает Бишкекский городской кенеш и муниципалитет ускорить передачу школы «Газпром» одноименному фонду. Оба датированы 24 июля 2019 года. Внеочередная сессия БГК состоялась 31 июля. На ней депутаты поддержали проект постановления мэрии о передаче школы «Газпрома» одноименному фонду.

Поскольку обслуживание школы оценили в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

Обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц.

 
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