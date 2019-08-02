Новые образовательные технологии испытают на школьных педагогах

С нового учебного года Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при Министерстве образования и науки проведет курсы для учителей с применением дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, обучение пройдет на базе 30 инновационных школ, институтов повышения квалификации и областных методических центров. Все они уже оснащены необходимым мультимедийным оборудованием (компьютерами, интерактивными досками, принтерами, веб-камерами, комплектами для видеоконференций и сетевыми роутерами). Разработаны также и апробированы пять онлайн-модулей: теория оценивания, активное и интерактивное обучение, информационно-коммуникативные технологии, непрерывное профессиональное развитие и планирование обучения на основе компетентностного подхода.

Как отмечается, вводимый в 2019/20 учебном году тип обучения в повышении квалификации смешанный – сочетает очное и дистанционное обучение.

С 1 сентября 2019-го в Кыргызстане также увеличат зарплату учителей.