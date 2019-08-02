Засуха в июле: в Бишкеке выпала только треть осадков от нормы

В июле в Бишкеке выпало 7 миллиметров осадков при норме 21 миллиметр . Эта сумма составляет только 33 процента от нормы. Такие данные приводятся на сайте «Погода и климат».

Уточняется, что в июле только три дня из 31 зафиксированы небольшие осадки — 3, 6 и 31 июля. При этом больше всего осадков выпало 3 июля — 5,3 миллиметра . Тогда как 6 июля показатель составил 0,6 миллиметра , а 31 июля — 0,9 миллиметра .

Фактическая средняя температура июля 2019 года в Бишкеке составила +28,7 градуса, что на 3,8 градуса выше нормы.

При этом самая низкая температура воздуха (+16 градусов) была 3 июля, а самая высокая (+40,8 градуса) - 19 июля.

Напомним, в июле 2019 года установлены сразу четыре рекорда по максимальным температурам.

При этом абсолютный рекорд июля не побит. Самым жарким было 16 июля 2015-го, когда воздух прогрелся до +42,1 градуса. А самым холодным — 8 июля 2019 года, когда температура поднялась только до +7,4 градуса.

Отметим, ресурс представляет данные о погоде в разных уголках мира. Предоставлена на нем информация и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.