Просьба найти! В Бишкеке потерялся парень с инвалидностью

Бишкекчанин с инвалидностью I группы вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

6 июля 2019 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка И.Н. Она просила оказать содействие в поиске сына — инвалида I группы 28-летнего Исабек уулу Саида.

В ведомстве уточнили, что Саид вышел из дома (улица Фучика, 6, квартира 5) 6 июля около 14.00 в неизвестном направлении и не вернулся домой. Его местонахождение никому неизвестно.

Приметы: рост — 155 сантиметров, волосы черные короткие, глаза карие, нос прямой, среднего телосложения. Был одет в серую футболку, синие клетчатые шорты, на ногах коричневые тапочки.

Особые приметы: хромает на правую ногу, есть явные признаки инвалидности.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Исабек уулу Саида, просят сообщить по телефонам: 0312352605, 0553102465, 0703401600, 0705450553, 0553102880 и 102 или в ближайшее отделение милиции.