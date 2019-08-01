По поводу госпитализации Азимжана Аскарова в ГСИН никто не обращался

В ГСИН никто не обращался по поводу госпитализации пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом 24.kg заявили в ведомстве.
По данным Госслужбы исполнения наказаний, Аскаров получает все необходимое лечение в ИК № 19, где отбывает срок. «Если наши врачи скажут, что не справляются, мы можем привлечь других специалистов. По предложению медиков по итогам консилиума возможно лечение в другом месте. Пока такого предложения не поступало», — пояснили в ведомстве.
Глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толекан Исмаилова сообщила, что ситуация обстоит иначе. По ее словам, врачи, не работающие в исправительной колонии, отказываются обследовать Азимжана Аскарова.
«Обследовать его отказываются медики и государственных больниц, и частных клиник. Особенно после задержания врачей по делу освобождения вора в законе Азиза Батукаева стали бояться. Кто-то оказывается земляком, кто-то боится лишиться работы. Это тоже политика. Само дело Аскарова — политика», — сказала Толекан Исмаилова.
Она добавила, что Азимжан Аскаров очень болен. Он не может содержаться в таких условиях и нуждается в постоянном медицинском наблюдении.
В Чуйском областном суде 30 июля по новым обстоятельствам рассмотрели уголовное дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. В изменении срока и освобождении главе правозащитной организации «Воздух» отказали.
Дело Азимжана Аскарова уже пересматривали два года назад по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решением Комитета ООН по правам человека, признавшего, что правозащитника подвергли пыткам.
Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Азимжан Аскаров содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, и лишен права на справедливое судебное разбирательство.Комитет ООН по правам человека