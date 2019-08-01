По поводу госпитализации Азимжана Аскарова в ГСИН никто не обращался

В ГСИН никто не обращался по поводу госпитализации пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом 24.kg заявили в ведомстве.

По данным Госслужбы исполнения наказаний, Аскаров получает все необходимое лечение в ИК № 19, где отбывает срок. «Если наши врачи скажут, что не справляются, мы можем привлечь других специалистов. По предложению медиков по итогам консилиума возможно лечение в другом месте. Пока такого предложения не поступало», — пояснили в ведомстве.

Читайте по теме Адвокат объяснил, почему Аскарова нельзя было судить за межнациональную рознь

Глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толекан Исмаилова сообщила, что ситуация обстоит иначе. По ее словам, врачи, не работающие в исправительной колонии, отказываются обследовать Азимжана Аскарова.

«Обследовать его отказываются медики и государственных больниц, и частных клиник. Особенно после задержания врачей по делу освобождения вора в законе Азиза Батукаева стали бояться. Кто-то оказывается земляком, кто-то боится лишиться работы. Это тоже политика. Само дело Аскарова — политика», — сказала Толекан Исмаилова.

Она добавила, что Азимжан Аскаров очень болен. Он не может содержаться в таких условиях и нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

В Чуйском областном суде 30 июля по новым обстоятельствам рассмотрели уголовное дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. В изменении срока и освобождении главе правозащитной организации «Воздух» отказали.

Дело Азимжана Аскарова уже пересматривали два года назад по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решением Комитета ООН по правам человека, признавшего, что правозащитника подвергли пыткам.

Азимжан Аскаров содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, и лишен права на справедливое судебное разбирательство. Комитет ООН по правам человека

Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.