В Бишкеке 3 августа солнечно. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 26 минут.
Отключение газа, света, воды
- До 30 августа не будет газа на улице Ладожской.
Памятные даты
День арбуза
Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.
Как же празднуют День арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем устраивают соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.
Люди, которые меняли мир
Умер писатель Шатман Садыбакасов
В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.
В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.
С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.
Умер 3 августа 1983-го.
У кого намечается той
Гульбара Калиева
Родилась 3 августа 1959 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Председатель Верховного суда КР.
Данияр Эркимбаев
Родился 3 августа 1973 года во Фрунзе. Заведующий отделом правовой экспертизы аппарата правительства КР.
Дастан Догоев
Родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР.
Эльдана Сатыбалдиева (Eldana FourEyes)
Родилась 3 августа 1995 года в Бишкеке.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения»;
- на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- Творческая группа «705» приглашает на презентацию проекта «Музей съедобной земли».
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.