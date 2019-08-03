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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 августа солнечно. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 26 минут.

Отключение газа, света, воды

  • До 30 августа не будет газа на улице Ладожской.

Памятные даты

День арбуза

Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.

Как же празднуют День арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем устраивают соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983-го.

У кого намечается той

Гульбара Калиева

Родилась 3 августа 1959 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Председатель Верховного суда КР.

Данияр Эркимбаев

Родился 3 августа 1973 года во Фрунзе. Заведующий отделом правовой экспертизы аппарата правительства КР.

Дастан Догоев

Родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

Эльдана Сатыбалдиева (Eldana FourEyes)

Родилась 3 августа 1995 года в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения»;
  • на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • Творческая группа «705» приглашает на презентацию проекта «Музей съедобной земли».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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