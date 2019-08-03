В Бишкеке 3 августа солнечно. Воздух прогреется до +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 26 минут.

Отключение газа, света, воды

До 30 августа не будет газа на улице Ладожской.

Памятные даты

День арбуза

Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.

Как же празднуют День арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем устраивают соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983-го.

У кого намечается той

Гульбара Калиева

Родилась 3 августа 1959 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Председатель Верховного суда КР.

Данияр Эркимбаев

Родился 3 августа 1973 года во Фрунзе. Заведующий отделом правовой экспертизы аппарата правительства КР.

Дастан Догоев

Родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

Эльдана Сатыбалдиева (Eldana FourEyes)

Родилась 3 августа 1995 года в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова приглашает на выставки авторских и народных кукол и «Миг до пробуждения» ;

и ; на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Творческая группа «705» приглашает на презентацию проекта «Музей съедобной земли».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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