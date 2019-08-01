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Общество

2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Школьной, Мичурина, Куренкеева, Табачной; улицы Тоголока Молдо, Абдумомунова, Рыскулова, Коенкозова, Керимбекова, Фрунзе, жилмассив «Арча-Бешик» (5-я, 6-я улицы, Ак-Тан, Алты-Тутун, Чортекова);
  • 9.00-13.00 — улица Байтика Баатыра, 9;
  • 9.00-12.00 — проспект Манаса, улица Керимбекова;
  • 9.00-17.00 — улица Тыныстанова, 7а;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Койбагарова, Ахунбаева, Белорусской;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Омуракунова, Таттыбубу, Ашар, Алты-Бакан, Сарынжы-Бекей), отрезки улиц Джунусалиева, Руставели, Аэропортинской, Ажыбека Баатыра, 1/4, 2, 7-9;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (3-6-я улицы);
  • 12.00-17.00 — улицы Минина, Пожарского, проспект Мира;
  • 13.00-17.00 — улица Скрябина, 39.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Таш-Добо (улицы Больничная, Кооперативная, Кыргызская, Школьная), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Лермонтова, Набережная, Манаса, 28 га, вдоль БЧК), Гроздь, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Байбосун уулу, Большевик), Кой-Таш (улица Новая), Виноградное (улица Токтогула), Ленинское (улицы Речная, Мостовая, Новая).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Акжар, МТФ 2-я, Лесная), Джал (улицы Нижняя, Проектируемая, Сатке, Интернациональная), Сокулук (улица Фрунзе), Кунтуу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейдесембаева, тупики Момунжанова, Южный, Исмаила, 60 лет Киргизии), Чат-Кель (улица Почтовая), Военно-Антоновка (улицы Крупской, Кирова, Пионерская), город Шопоков (улицы Чехова, Кирова, Первомайская).

Жайылский РЭС

  • 8.30-18.00 — Кара-Балта (улицы Центральная, Труда, 8 Марта, Крылова, Фрунзенская, Ломоносова, Лермонтова, Олимпийская, Школьная, Пушкина, Крупской, Оторбаева, переулок Садовый).

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Садовое (улица Шевченко), Беловодское (улица Зорге), Александровка (улицы Почтовая, Мамайская), Кыз-Моло, Ак-Соок.

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Садовая), Нижний-Норус (улицы Сатырбашева, Боконбаева), Туз (улица Даирбек).

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Искра, Кара-Тюбе, Восточное.

3Иссык-Кульская область

  • 8.30-17.00 — села Бар-Булак, Шор-Булак.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — города Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская), Ош (улицы Маатова, Айни, Салиева, Беш-Капа, Грибоедова, Айтиева, Саидова, Кок-Сай, Масалиева, Узгенская, Алымбекова, Ленина), села Жапалак, Сай, Арек.
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