Цифра дня. 300 человек ежедневно обращаются в инфекционную больницу

В Бишкеке 300 человек ежедневно обращаются в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с подозрением на острые кишечные заболевания. Об этом 24.kg сообщил главврач Гульжигит Алиев.

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По его словам, 90 процентов обратившихся — дети. За минувшие сутки госпитализировали 97 человек. В Минздраве подчеркнули, что пик таких заболеваний приходится на летние месяцы. В сезон жары в больницу на стационарное лечение поступают до 250 пациентов в день.

По итогам шести месяцев 2019 года в столице зарегистрировали 1 тысячу 773 больных с острыми кишечными инфекциями, причем 84 процента из них — дети до 14 лет (1 тысяча 491 случай).

Медики поясняют, что основную роль в распространении кишечных заболеваний играет незнание населением основных навыков соблюдения правил личной гигиены.