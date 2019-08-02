Афиша Бишкека на выходные: фестивали, лекции, выставки

Акции, концерты, фестивали, кино

1-3 августа. Музыкальный фестиваль Asia Session — 2019

Мероприятие стартует с масштабной ярмарки — на одной площадке соберутся представители туристических компаний и ремесленники. Всех ждет концерт с участием мировых и отечественных звезд.

Ипподром Чолпон-Аты.

3 августа. Традиционные игры

Каждую субботу вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 19.00.

Выставки, ярмарки

29 июля — 4 августа. Международный фестиваль ремесел «Оймо»

В программе ожидаются ярмарка ремесленников, парад участников, мастер-классы для детей и взрослых, выступления манасчи, дастанчи и музыкальных коллективов и многое другое.

Город Чолпон-Ата, программа по ссылке.

25 июля — 4 августа. Выставка авторских и народных кукол

Представлены куклы авторские, в различных техниках, традиционные народные, а также небольшая экспозиция из частных коллекций.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»

Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

3 августа. Проект «Музей съедобной земли»

В настоящий момент проект насчитывает более 200 видов земли из 24 стран, в том числе из США, Мексики, Марокко, Германии, Беларуси, России и Кыргызстана. Во время презентации зрители смогут познакомиться с работами художницы Маши Ру (Россия/Нидерланды), историей традиции в разных странах, увидеть и попробовать разные образцы глины, а также обсудить феномен геофагии.

Творческая группа «705», 18.30.

Мастер-классы, тренинги, акции

3 августа. Сити-квест «Я — легенда»

Пройдите новый маршрут с новыми загадками и получите уникальные призы. Регистрация по телефону 0777695560.

Сбор на аллее возле памятника Фрунзе, 18.30.

3-4 августа. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Студия Toiart Design, 13.00, 16.00.

3 августа. Лекция «Кыргызская теория элит»

Какова кыргызская теория элит, кто считался элитой, как они выявлялись, воспитывались, рождались, узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 13.00.

Для детей

3 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

3 августа. Утро с любимыми героями

В программе мастер-классы, игры, танцы и конкурсы с аниматором.

Dodo Pizza (ТРЦ «Ала-Арча»), 18.00.