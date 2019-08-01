В Кыргызстане начали выдачу техпаспортов нового образца

Государственная регистрационная служба начала выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ввод в оборот техпаспортов нового образца не подразумевает обязательную замену действующих документов. Новые техпаспорта будут выдавать для транспортных средств, регистрируемых с 26 июля. Свидетельства старого образца сохраняют свою юридическую силу.

При этом выдаваемые с 10 июня временные техпаспорта подлежат обязательной замене. При замене оплачивается лишь стоимость нового бланка в размере 192 сома.

Новый образец свидетельства представлен с улучшенным дизайном и отличается повышенной степенью защиты.

Цена за бланк зафиксирована в национальной валюте. Закупочная цена бланков по сравнению с предыдущей снижена в четыре раза. Ранее они покупались по 10 евро.

Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.