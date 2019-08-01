11:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане начали выдачу техпаспортов нового образца

Государственная регистрационная служба начала выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ввод в оборот техпаспортов нового образца не подразумевает обязательную замену действующих документов. Новые техпаспорта будут выдавать для транспортных средств, регистрируемых с 26 июля. Свидетельства старого образца сохраняют свою юридическую силу.

При этом выдаваемые с 10 июня временные техпаспорта подлежат обязательной замене. При замене оплачивается лишь стоимость нового бланка в размере 192 сома.

Новый образец свидетельства представлен с улучшенным дизайном и отличается повышенной степенью защиты.

Цена за бланк зафиксирована в национальной валюте. Закупочная цена бланков по сравнению с предыдущей снижена в четыре раза. Ранее они покупались по 10 евро.

Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.
Ссылка:
просмотров: 1149
Версия для печати
Материалы по теме
Новые техпаспорта на машины начнут выдавать в августе
Госрегистрационная служба показала, как будут выглядеть новые техпаспорта
ГРС определила, кто изготовит новые техпаспорта. Они будут дешевле
Срок внедрения электронных паспортов автомобилей вновь перенесли
Популярные новости
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам
Бизнес
200&nbsp;ГБ на&nbsp;Instagram всего за&nbsp;15&nbsp;сомов в&nbsp;неделю 200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»