Маршрут преткновения. В мэрии не запрещали выходить на линии автобусам № 5

Мэрия Бишкека не запрещала выход автобусам на линию маршрута № 5. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мэрия и компания «Шыдыр Жол Кей Джи» 26 июля пришли к соглашению по работе маршрута.

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«Компания берет на себя обязательства, выдвинутые мэрией, а муниципалитет дает разрешение для работы на линии с субботы, 27 июля, не дожидаясь подписания нового договора. 29 июля договор отправлен компании «Шыдыр Жол Кей Джи», но пока его не подписали. Команду что-то предпринимать против них никто не давал. Мы надеемся, что предприниматели сдержат обещания, тем более договоренности отражены в протоколе совещания», — сообщили в мэрии.

Вчера предприниматели сообщили, что утром на конечную в жилмассиве «Колмо» пришли сотрудники транспортной милиции и не выпускали автобусы на маршрут. Они ссылались на указание мэрии.

Презентация маршрута и новых автобусов прошла 23 июля. Обслуживать его должно ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания приобрела и завезла из Китая новые автобусы. Для этого взяли кредит — около $1 миллиона. Однако накануне презентации маршрута из муниципалитета пришло письмо о расторжении договора. Жители жилмассива «Колмо», не согласные с его решением, вышли на митинг. После публикаций в СМИ и общественного недовольства мэрия и предприниматели договорились.