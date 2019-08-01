10:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Маршрут преткновения. В мэрии не запрещали выходить на линии автобусам № 5

Мэрия Бишкека не запрещала выход автобусам на линию маршрута № 5. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мэрия и компания «Шыдыр Жол Кей Джи» 26 июля пришли к соглашению по работе маршрута.

Читайте по теме
Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут

«Компания берет на себя обязательства, выдвинутые мэрией, а муниципалитет дает разрешение для работы на линии с субботы, 27 июля, не дожидаясь подписания нового договора. 29 июля договор отправлен компании «Шыдыр Жол Кей Джи», но пока его не подписали. Команду что-то предпринимать против них никто не давал. Мы надеемся, что предприниматели сдержат обещания, тем более договоренности отражены в протоколе совещания», — сообщили в мэрии.

Вчера предприниматели сообщили, что утром на конечную в жилмассиве «Колмо» пришли сотрудники транспортной милиции и не выпускали автобусы на маршрут. Они ссылались на указание мэрии.

Презентация маршрута и новых автобусов прошла 23 июля. Обслуживать его должно ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания приобрела и завезла из Китая новые автобусы. Для этого взяли кредит — около $1 миллиона. Однако накануне презентации маршрута из муниципалитета пришло письмо о расторжении договора. Жители жилмассива «Колмо», не согласные с его решением, вышли на митинг. После публикаций в СМИ и общественного недовольства мэрия и предприниматели договорились.

Ссылка:
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Маршрут преткновения. Автобусы № 5 снова не пускают на линии
Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на маршрут № 5 в Бишкеке
Маршрут преткновения. Жители жилмассива «Колмо» вышли на митинг
Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут
Мэрия Бишкека пока не может убрать маршрутки из центра столицы
Турция готова дать Бишкеку кредит на приобретение автобусов
В Бишкеке на маршруты после ремонта выйдут 20 автобусов
Бишкекчанин недоволен, что на линии выпускают грязные автобусы
Мэрии Бишкека предложили разработать проект выделенной полосы для автобусов
В БГК возмущаются, что дороги во время саммита ШОС перекрывали автобусами
Популярные новости
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!