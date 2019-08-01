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Общество

Наши в Гааге. Школьники Кыргызстана вышли в финал World Scholar’s Cup

Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов встретился со школьниками Кыргызстана — финалистами международного дебатного турнира World Scholar’s Cup, который завершился в Гааге (Нидерланды).

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Фото 24.kg. Наши школьники в Гааге

Канат Аманкулов поздравил участников турнира с выходом в финал. Честь Кыргызстана защищали Динара Абдылдаева, Дарина-Айгерим Уметалиева, Николь Маратова, Арстан Усенов и другие школьники.

«Ваше участие и успешное выступление на международном турнире говорят о высоком доверии к вам и о вашем большом потенциале. Мы готовы поддержать ваши инициативы и приглашаем принять участие в наших проектах. Вы своим старанием, трудом и упорством прокладываете путь к светлому будущему, где должны быть полезными не только для себя, но и для общества в целом», — отметил Канат Аманкулов.

По окончании турнира в Гааге кыргызстанцев отметили как самых воспитанных и скромных, ничем не уступающих соперников по World Scholar’s Cup.

Напомним, региональный отборочный тур на международный дебатный турнир прошел в Бишкеке в марте 2019 года. В нем участвовали ребята 14-16 лет.

Всего в дебатах в Гааге приняли участие представители 82 стран мира. Финал мирового турнира пройдет в ноябре в США.

 
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