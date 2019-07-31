В Кыргызстане по системе Брайля издали 18 учебников

В республике издали по системе Брайля 18 наименований учебников по общеобразовательным дисциплинам, изданных шрифтом Брайля, и 44 аудиоучебника по отраслевым предметам (юриспруденция, музыка, медицина и другие). Об этом сообщили в Фонде «Сорос — Кыргызстан».

По данным Министерства труда и социального развития, в стране проживают 176 тысяч лиц с инвалидностью. Из них свыше 8 тысяч — с инвалидностью по зрению.

Аудиоучебники доступны на сайте http://fenomen.org.kg.

Общий бюджет проекта составил $8 тысяч 942.

Учебники переданы Республиканской библиотеке детства и юношества имени Баялинова и Национальной библиотеке имени Осмонова.