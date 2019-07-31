1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

9.00-12.00 — улица Скрябина, 41, 43;

9.00-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Ворошилова, жилмассивы «Энесай», «Кара-Жигач» (улица Тоо-Ашуу);

9.00-17.00 — улица Тыныстанова, 7а;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Гагарина);

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (улицы 3-6-я), «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро, Мажурум-Тал, Ак-Жолтой, Ырыскы, Эмгек, Биримдик), «Арча-Бешик» (улицы 5-7-я, Ахунбаева, 27-я линия, Садырбаева), «Колмо» (улицы Мидина, Жеткинчек), отрезки улиц Фатьянова, Л.Толстого.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Пригородное, Достук (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая), Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Байбосун уулу, Большевик), Берлик (улицы Школьная, Почтовая), Восток (улица Ленина), Аламедин (улица Чугуева), Виноградное (улица Токтогула), дачи;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Акжар, МТФ, Лесная), 1 Май (улицы Калык, Ынтымак), Джал (улицы Гагарина, Строительная, Проектируемая), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская), Манас (улицы Дружбы, Школьная, Ломоносова, Радиоцентральная, Высоцкого, Пушкина, Спортивная, Черемушки), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Новопавловка (улицы Кирова, Комсомольская, Бейшеналиевой, Молодежная, Фрунзе, Учительская), город Шопоков (улицы Чехова, Кирова, Первомайская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Сосновка, Бекитай, Кызыл-Дыйкан, Каирма, Монолдор, Сары-Булак, Боксо-Жол;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Шевченко, Торт-Кель), Александровка (улицы Масанчина, Карагачевая);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Садовая), Чон-Далы (улицы Куренкеева, Болоболаева), Туз (улица Даирбек);

9.00-17.00 — село Кировское (улица Зеленая).

3Иссык-Кульская область

8.00-17.00 — села Сару, Дархан, Жениш, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз.

4 Ошская область