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Общество

В микрорайоне «Восток-5» Бишкека между домами построят еще одну многоэтажку

В Свердловской районной администрации Бишкека рассказали 24.kg, что построят на огороженном участке в микрорайоне «Восток-5».

По информации акима Мурата Осмонова, постановлением столичной мэрии от 28 июля 2004 года земельный участок площадью 0,0705 гектара предоставлен М.Б.Джеенбековой под проектирование и строительство медицинского центра.

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Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок оформлен, выданы архитектурно-планировочные условия 2 ноября 2018 года на разработку проекта: «Девятиэтажный жилой дом с медицинским центром в микрорайоне «Восток-5». Проект разработан и согласован 25 марта 2019-го. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ имеется.

Объект зарегистрирован в Реестре строящихся объектов Межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Бишкеку.
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