17:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В жилмассиве «Ак-Орго» построят новый центр семейной медицины

В жилом массиве «Ак-Орго» появится новый центр семейной медицины за счет Катарской благотворительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня в муниципалитете начальник общественно-государственного управления капитального строительства Ренат Айтымбетов и директор филиала Катарской благотворительной организации в КР Тураби Осама Тураби подписали соответствующий договор. А в жилмассиве местные жители, мэр столицы Азиз Суракматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Кыргызстане Ахмад Абдаллы Салех Аль Сулейти заложили капсулу на месте строительства.

В мэрии отметили, что для строительства центра выделили 0,56 гектара. Он будет состоять из двух одноэтажных зданий, соединенных галереей. Общая площадь центра будет 150 квадратных метров. Строительством займется компания «Аалам Строй».

«Проект центра утвержден, его стоимость составила 7 миллионов сомов. Финансирование взял на себя филиал Катарской благотворительной организации в КР. После строительства учреждение передадут на баланс управления муниципального имущества мэрии Бишкека. Принимать пациентов будут шесть семейных врачей и девять медицинских сестер», — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии добавили, что жилмассив «Ак-Орго» является первым и одним из самых крупных в столице. В нем проживает более 21,7 тысячи человек.
Ссылка:
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Реформа бишкекских поликлиник. Экономия денег или забота о здоровье пациента?
Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?
Деньги не беру, кабинеты не сдаю. Глава ЦСМ № 1 назвал жалобу подчиненных ложью
В Кыргызстане врачи центра семейной медицины присвоили почти 700 тысяч сомов
В Центре семейной медицины Бишкека присвоили зарплаты несуществующих работников
В Бишкеке сотрудники Центра семейной медицины присваивали бюджетные деньги
Врачи столичного ЦСМ № 7 выступили против возвращения бывшего директора
В Оше капитальный ремонт здания ЦСМ обошелся бюджету на полмиллиона сомов дороже реальной цены
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!