В жилмассиве «Ак-Орго» построят новый центр семейной медицины

В жилом массиве «Ак-Орго» появится новый центр семейной медицины за счет Катарской благотворительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня в муниципалитете начальник общественно-государственного управления капитального строительства Ренат Айтымбетов и директор филиала Катарской благотворительной организации в КР Тураби Осама Тураби подписали соответствующий договор. А в жилмассиве местные жители, мэр столицы Азиз Суракматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Кыргызстане Ахмад Абдаллы Салех Аль Сулейти заложили капсулу на месте строительства.

В мэрии отметили, что для строительства центра выделили 0,56 гектара. Он будет состоять из двух одноэтажных зданий, соединенных галереей. Общая площадь центра будет 150 квадратных метров. Строительством займется компания «Аалам Строй».

«Проект центра утвержден, его стоимость составила 7 миллионов сомов. Финансирование взял на себя филиал Катарской благотворительной организации в КР. После строительства учреждение передадут на баланс управления муниципального имущества мэрии Бишкека. Принимать пациентов будут шесть семейных врачей и девять медицинских сестер», — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии добавили, что жилмассив «Ак-Орго» является первым и одним из самых крупных в столице. В нем проживает более 21,7 тысячи человек.